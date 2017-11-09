09.11.2017 | 12:37

Пензенская спортсменка Надежда Бажина поборется за медали этапа Гран-при по прыжкам в воду. Соревнования под эгидой FINA стартовали в Австралии 9 ноября и продлятся до 12-го числа.

«Также в состав сборной вошли Кристина Ильиных, Александр Бондарь, Никита Шлейхер и Александр Белевцев», - сообщили в областном центре спортивной подготовки.

В этом году пензячка привезла три медали с чемпионата Европы в Киеве. Она стала лучшей в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и выиграла серебро на метровом трамплине. Также в ее активе командная бронзовая медаль.