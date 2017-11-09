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Спорт | Пензячка Надежда Бажина выступит на этапе Гран-при по прыжкам в воду

09.11.2017|12:37
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Пензенская спортсменка Надежда Бажина поборется за медали этапа Гран-при по прыжкам в воду. Соревнования под эгидой FINA стартовали в Австралии 9 ноября и продлятся до 12-го числа.

«Также в состав сборной вошли Кристина Ильиных, Александр Бондарь, Никита Шлейхер и Александр Белевцев», - сообщили в областном центре спортивной подготовки.

В этом году пензячка привезла три медали с чемпионата Европы в Киеве. Она стала лучшей в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и выиграла серебро на метровом трамплине. Также в ее активе командная бронзовая медаль.

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Гость|09.11.2017 13:04|

где на фото Надежда Бажина, фото не лучшее совсем !

Гость|09.11.2017 13:39|

Надо выступать на главных стартах - олимпийские игры и чемпионаты мира, а там она к сожалению очень далека

Имя: Гость
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