08.11.2017 | 14:23

Во дворце спорта «Буртасы» юные гимнастки со всей страны разыгрывают последние комплекты наград всероссийского турнира.

Ранее определились победители в командных упражнениях. Серебряные медали завоевала сборная Пензенской области, представляющая спортивное общество «Динамо». Первое место оказалось у москвичек, а замкнули тройку лидеров гимнастки из Красноярска.

В заключительный день состязаний борьба велась в личном многоборье.

«У нас в художественной гимнастике вообще пять предметов: скакалка, обруч, мяч, булавы и лента. Гимнастки могут выбрать три из этих пяти и выступить на соревнованиях. Без предмета - обязательно, а три вида на выбор, и у каждого они могут быть разными», - рассказала главный судья соревнований Виктория Аникина.

В турнире «Юные гимнастки» приняли участие девушки из 14 физкультурно-спортивных обществ России. Свое мастерство демонстрировали более 140 претенденток на чемпионские титулы.

В 2019 году в Москве впервые в истории пройдет первенство мира по художественной гимнастике среди юниоров, и пензенский турнир дает возможность тренерам отобрать перспективных спортсменок, которые будут защищать честь страны через два года.

Полина Белова в Пензу приехала впервые. Своим выступлением на Сурской земле гимнастка из Иркутска осталась не очень довольна.

«Я могла бы сделать лучше. Я не успела под музыку в конце сделать одно мастерство», - посетовала юная гимнастка.

Не удовлетворились своими выступлениями и пензенские грации: они не вошли в число призеров. В итоге в личном многоборье победу отпраздновали представительницы Москвы - Александра Скубова и Диана Симошина, первое и второе место соответственно. Бронзовая награда турнира у Екатерины Пантелеевой из Омска.