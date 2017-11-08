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Спорт | Пензенская теннисистка победила на международном турнире в Испании

08.11.2017|12:04
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Пензячка Марта Пайгина победила на профессиональном международном теннисном турнире с призовым фондом 25 тысяч долларов.

18-летняя спортсменка стала лучшей на соревнованиях в испанском городе Сан-Кугат, которые проходили с 30 октября по 5 ноября. В финале сурская теннисистка обыграла соперницу из Сербии Ольгу Данилович: 2-6, 6-4, 6-3.

Данный турнир ITF в Испании был для Пайгиной вторым в 2017 году, на котором она оказалась лучшей.

«За свою профессиональную карьеру Марта стала победительницей 11 международных соревнований», - отметили в пресс-службе областного министерства физической культуры и спорта.

Источник — Фото http://sport.pnzreg.ru
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Гость|08.11.2017 12:32|

Пора метить в WTA

Гость|08.11.2017 12:36|

Сколько денег в нее вкачали родители?

СКОЛЬКО ДЕНЕГ пензенское министерство физкультуры и спорта и др подведомственные структуры?

Теннис большой очень дорогой вид спорта. Донка тематику подготовить это как Дизель содержать

Гость|08.11.2017 12:55|

Ну если учесть что только ЕЖЕДНЕВНЫЙ бюджет пензаминспорта 2000000 рублей то можно было бы подумать что родители в обучение не вложили ни копейки.

Имя: Гость
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