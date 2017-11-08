08.11.2017 | 12:04

Пензячка Марта Пайгина победила на профессиональном международном теннисном турнире с призовым фондом 25 тысяч долларов.

18-летняя спортсменка стала лучшей на соревнованиях в испанском городе Сан-Кугат, которые проходили с 30 октября по 5 ноября. В финале сурская теннисистка обыграла соперницу из Сербии Ольгу Данилович: 2-6, 6-4, 6-3.

Данный турнир ITF в Испании был для Пайгиной вторым в 2017 году, на котором она оказалась лучшей.

«За свою профессиональную карьеру Марта стала победительницей 11 международных соревнований», - отметили в пресс-службе областного министерства физической культуры и спорта.