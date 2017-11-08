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Спорт | Очередной матч любительской хоккейной лиги завершился победой «Молнии»

08.11.2017|18:56
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Игра между «Метеором» и «Молнией», проходившая в рамках Пензенской любительской хоккейной лиги, держала болельщиков в напряжении от первой до последней минуты. Команды не стали брать время на раскачку: метеоровцы уже на 20-й секунде открыли счет.

Ответ бело-голубых был под стать названию команды - молниеносным. В середине второго периода они выстрелили дуплетом и вышли вперед - 2:1. И все же на перерыв соперники уходили при равном счете, потому как цели достиг еще один бросок хозяев льда.

Стартовые минуты третьего периода вновь принесли «Молнии» результат: дружина вышла вперед. Противники обрушили град бросков на ворота друг друга, имели большое количество голевых моментов, но счет так и не изменился.

«Метеор» уступил противнику со счетом 2:3 и опустился на 4-е место в таблице ПЛХЛ.

«Молния» занимает третью строчку, а «Динамо», набравшее после четырех игр 11 очков, лидирует в чемпионате любителей.

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Гость|08.11.2017 19:30|

Дизель в эту лигу любителей надо

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