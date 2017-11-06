06.11.2017 | 16:42

Подготовка к турниру по смешанным боевым единоборствам Fight Nights идет полным ходом. Пензенские энтузиасты ММА давно вынашивали планы сотрудничества с крупными промоутерскими компаниями и в конце концов добились своего. В наш город впервые приехал чемпион мира по джиу-джитсу и боевому самбо, один из самых влиятельных людей в мире ММА - Камил Гаджиев.

«Эта кооперация получилась. К нам обратился Владимир Балыков - президент фонда «За спорт 58». И сейчас вместе с этим фондом, я думаю, мы сделаем так, чтобы праздник, который пройдет в этом городе, получил статус федерального праздника», - подчеркнул Камил Гаджиев.

19 ноября на «Дизель-Арене» пройдет турнир на кубок губернатора Пензенской области. Главным же поединком станет бой за чемпионский пояс в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Кириллом Сидельниковым.

«Находясь в зале, ты всегда чувствуешь особую атмосферу и особые ожидания зрителя, которые возникают, когда в клетке тяжеловес. Сергей Павлович, Кирилл Сидельников - два настоящих имени, два настоящих чемпиона, но в этот день чемпион будет только один. Кто - мы узнаем 19 ноября», - добавил Камил Гаджиев.

Организаторы обещают множество сюрпризов. В частности, в планах - проведение хоккейного товарищеского матча между сборной Правительства области и командой ММА. Он пройдет 17 ноября там же, на «Дизель-Арене».