06.11.2017 | 17:05

Во дворце спорта «Олимпийский» прошел межрегиональный турнир «Стиль осени 2017». Соревнования длились два дня. Около двухсот пар из Сурской губернии, Мордовии, Саратовской и Ульяновской областей выясняли, кто достоин высоких наград.

На паркет под зажигательные ритмы были готовы выскочить и тренеры, и зрители. В первой части турнирных выступлений участвовали ребята от 5 лет, а позже вышли спортсмены повзрослее.

В рамках межрегиональных соревнований проводятся несколько состязаний: это и первенство области для детей от 8 до 11, и городское первенство для подростков в латиноамериканской и европейской программах.

«Есть определенный перечень танцев, который каждая возрастная группа обязана исполнить. То есть если это группы детские, то дети, как правило, танцуют шесть танцев: три танца латиноамериканской программы, три танца европейской программы», - рассказал судья соревнований Евгений Байков.

Чем старше участники, тем больше судьи обращают внимание на сложность фигур, а количество танцев увеличивается.