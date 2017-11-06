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Спорт | В Пензе прошел турнир по спортивным бальным танцам «Стиль осени 2017»

06.11.2017|17:05
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Во дворце спорта «Олимпийский» прошел межрегиональный турнир «Стиль осени 2017». Соревнования длились два дня. Около двухсот пар из Сурской губернии, Мордовии, Саратовской и Ульяновской областей выясняли, кто достоин высоких наград.

На паркет под зажигательные ритмы были готовы выскочить и тренеры, и зрители. В первой части турнирных выступлений участвовали ребята от 5 лет, а позже вышли спортсмены повзрослее.

В рамках межрегиональных соревнований проводятся несколько состязаний: это и первенство области для детей от 8 до 11, и городское первенство для подростков в латиноамериканской и европейской программах.

«Есть определенный перечень танцев, который каждая возрастная группа обязана исполнить. То есть если это группы детские, то дети, как правило, танцуют шесть танцев: три танца латиноамериканской программы, три танца европейской программы», - рассказал судья соревнований Евгений Байков.

Чем старше участники, тем больше судьи обращают внимание на сложность фигур, а количество танцев увеличивается.

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Гость|06.11.2017 20:32|

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