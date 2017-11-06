Пензенский хоккейный клуб «Дизель» расторг контракт с Никитой Двуреченским. Это случилось в воскресенье, 5 ноября, сообщили в пресс-службе клуба.
«Контракт с форвардом расторгнут по соглашению сторон», - уточнили в «Дизеле».
26-летний нападающий, чемпион мира среди молодежных команд 2011 года, провел за пензенский клуб пять официальных матчей. Он пришел в «Дизель» в октябре, предыдущий сезон провел в Континентальной хоккейной лиге.
Изначально контракт с Никитой Двуреченским был рассчитан до завершения текущего сезона.
Временщики. Надо разгонять команду.