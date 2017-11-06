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Спорт | Форвард Никита Двуреченский покинул пензенский «Дизель»

06.11.2017|10:09
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Пензенский хоккейный клуб «Дизель» расторг контракт с Никитой Двуреченским. Это случилось в воскресенье, 5 ноября, сообщили в пресс-службе клуба.

«Контракт с форвардом расторгнут по соглашению сторон», - уточнили в «Дизеле».

26-летний нападающий, чемпион мира среди молодежных команд 2011 года, провел за пензенский клуб пять официальных матчей. Он пришел в «Дизель» в октябре, предыдущий сезон провел в Континентальной хоккейной лиге.

Изначально контракт с Никитой Двуреченским был рассчитан до завершения текущего сезона.

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Гость|06.11.2017 10:42|

Временщики. Надо разгонять команду.

Гость|06.11.2017 10:46|

Гость писал(a):

Гость|06.11.2017 10:42|Временщики. Надо разгонять команду
Сказано, очень ТОЧНО! Не наиграли даже одну "пензенскую" пятерку, игроки заходят, уходят... Проходной двор, багацков когда башку свою лысую включишь?

Имя: Гость
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