06.11.2017 | 10:09

Пензенский хоккейный клуб «Дизель» расторг контракт с Никитой Двуреченским. Это случилось в воскресенье, 5 ноября, сообщили в пресс-службе клуба.

«Контракт с форвардом расторгнут по соглашению сторон», - уточнили в «Дизеле».

26-летний нападающий, чемпион мира среди молодежных команд 2011 года, провел за пензенский клуб пять официальных матчей. Он пришел в «Дизель» в октябре, предыдущий сезон провел в Континентальной хоккейной лиге.

Изначально контракт с Никитой Двуреченским был рассчитан до завершения текущего сезона.