04.11.2017 | 16:41

Девушки из 13 физкультурно-спортивных обществ России вступили в борьбу за звания лучших юных гимнасток страны. Победителей определят в индивидуальных программах и групповых упражнениях. Всего свое мастерство продемонстрируют более 140 претенденток на чемпионские титулы.

«В 2019 году в Москве впервые в истории нашего вида спорта пройдет чемпионат мира среди юниоров по художественной гимнастике. И очень важно сейчас нам отметить перспективных детей, потому что девочки именно этого возраста попадут на эти крупные соревнования», - подчеркнула главный судья соревнований Виктория Аникина (г. Нижний Новгород).

Судьи отмечают, что некоторые 12-летние спортсменки уже исполняют высококлассные и очень сложные элементы. Это одновременно и настоящее, и будущее художественной гимнастики страны.

Всероссийские соревнования «Юные гимнастки» будут проходить во дворце спорта «Буртасы» в течение четырех дней.