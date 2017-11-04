Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|4 ноя 2017|18:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.08  |  $  58.43
 

Спорт | В «Буртасах» за звания чемпионов поборются более 140 юных гимнасток

04.11.2017|16:41
Печать

Девушки из 13 физкультурно-спортивных обществ России вступили в борьбу за звания лучших юных гимнасток страны. Победителей определят в индивидуальных программах и групповых упражнениях. Всего свое мастерство продемонстрируют более 140 претенденток на чемпионские титулы.

«В 2019 году в Москве впервые в истории нашего вида спорта пройдет чемпионат мира среди юниоров по художественной гимнастике. И очень важно сейчас нам отметить перспективных детей, потому что девочки именно этого возраста попадут на эти крупные соревнования», - подчеркнула главный судья соревнований Виктория Аникина (г. Нижний Новгород).

Судьи отмечают, что некоторые 12-летние спортсменки уже исполняют высококлассные и очень сложные элементы. Это одновременно и настоящее, и будущее художественной гимнастики страны.

Всероссийские соревнования «Юные гимнастки» будут проходить во дворце спорта «Буртасы» в течение четырех дней.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!