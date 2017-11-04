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Спорт | «Динамо» лидирует в турнирной таблице любительской хоккейной лиги

04.11.2017|17:08
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Борьба за лидерство в турнирной таблице Пензенской любительской хоккейной лиги обостряется.

Пока на вершине держится «Динамо», сыгравшее больше всего матчей в чемпионате. Преследует бело-голубых «Вольный» - прошлогодний победитель, не терявший очков в этом сезоне.

Шанс включиться в медальную гонку в очном поединке получили еще две команды: «Волки» и «Метеор». В самом начале поединка соперники устроили голевую феерию. Красно-черные открыли счет, но метеоровцы в течение нескольких минут ответили двумя заброшенными шайбами.

Минимальное преимущество сохранялось почти два периода, и только под занавес встречи хоккеисты «Метеора» сумели окончательно похоронить надежды «Волков» на успех. Со счетом 3:1 прошлогодний финалист выиграл, вошел в тройку лучших и продолжает погоню за лидерами чемпионата любительской хоккейной лиги.

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