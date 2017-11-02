В среду, 1 ноября, баскетболистки пензенской «Юности» в упорной борьбе уступили вологодской «Чевакате» в рамках чемпионата женской Суперлиги-2.
В первой четверти лидировали пензячки (18:15), во второй - вологжанки (21:18). В середине матча на табло была зафиксирована ничья - 36:36.
Третий временной отрезок также стал свидетельством равенства команд (18:18), а в последней десятиминутке «Чеваката» вырвалась вперед - 74:66.
Как сообщили в пресс-службе областного минспорта, в четверг, 2 ноября, команды проведут повторный поединок.