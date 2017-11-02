02.11.2017 | 13:58

В грядущие выходные в Пензе пройдет двухдневная велосипедная гонка «Сурское месиво» в дисциплине «эндуро».

«Это будет уникальная гонка на велосипедах по экстремальной трассе в экстремальных погодных условиях. Для соревнований такого класса требуются специфичные конструкции рам велосипедов и оборудования. Требования предъявляются и к мастерству велосипедиста. Без подготовки проехать такую трассу (трейл) практически невозможно», - публикует портал «Заречье сегодня» пояснения активиста велообщества Ride Олега Степанца.

В субботу, 4 ноября, в 11:00 соревнования стартуют в «Русской охоте». Участники, оформившие предварительную заявку, будут обеспечены трансфером и именными стартовыми номерами. Организаторы также обещают зрителям помочь добраться от остановки общественного транспорта до места состязаний.

Вторая часть гонки стартует в 11:00 в воскресенье, 5 ноября, на Ласточкиных горах на Западной Поляне.

«Новая трасса включает в себя множество разнообразных участков из самых разных стилей катания: съезжалки, заезжалки, спуски по корням, апхил, плоскач, лежащие поперек трассы бревна. Для пущего разнообразия мы решили добавить памповые кочки, чтоб участники не скучали», - сообщается в группе «ВелоПенза» в социальной сети «ВКонтакте».