Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|2 ноя 2017|15:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
+2oC
Завтра | Снег |
  67.68  |  $  58.09
 

Спорт | Любителей экстремального велоспорта приглашают на «Сурское месиво»

02.11.2017|13:58
Печать

В грядущие выходные в Пензе пройдет двухдневная велосипедная гонка «Сурское месиво» в дисциплине «эндуро».

«Это будет уникальная гонка на велосипедах по экстремальной трассе в экстремальных погодных условиях. Для соревнований такого класса требуются специфичные конструкции рам велосипедов и оборудования. Требования предъявляются и к мастерству велосипедиста. Без подготовки проехать такую трассу (трейл) практически невозможно», - публикует портал «Заречье сегодня» пояснения активиста велообщества Ride Олега Степанца.

В субботу, 4 ноября, в 11:00 соревнования стартуют в «Русской охоте». Участники, оформившие предварительную заявку, будут обеспечены трансфером и именными стартовыми номерами. Организаторы также обещают зрителям помочь добраться от остановки общественного транспорта до места состязаний.

Вторая часть гонки стартует в 11:00 в воскресенье, 5 ноября, на Ласточкиных горах на Западной Поляне.

«Новая трасса включает в себя множество разнообразных участков из самых разных стилей катания: съезжалки, заезжалки, спуски по корням, апхил, плоскач, лежащие поперек трассы бревна. Для пущего разнообразия мы решили добавить памповые кочки, чтоб участники не скучали», - сообщается в группе «ВелоПенза» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник — фото с сайта vk.com/velopenza
0
0
0
0
 
Гость|02.11.2017 14:14|

penzainform.ru писал(a):

«Сурское месиво»
что это значит ? по гавнищу ездить будут ?

Гость|02.11.2017 14:15|

замес на месиве будет серьезный)

Гость|02.11.2017 14:17|

penzainform.ru писал(a):

велосипедная гонка в дисциплине эндуро «Сурское месиво».
Стремно на такое идти. Не кликали бы лихо.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!