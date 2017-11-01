01.11.2017 | 13:29

Во вторник, 31 октября, три пензенские футболистки, выступающие за «Лагуну-УОР», отправились в Испанию для участия в квалификации юношеских Олимпийских игр - 2018.

В состав юниорской женской сборной России по мини-футболу вошли Яна Зимирова, Екатерина Самойлова и Мария Самойлова.

Окончательный состав команды, в которую попали всего десять спортсменок, был сформирован тренерским штабом по итогам учебно-тренировочного сбора.

Пензячкам предстоит выступать в качестве полевых игроков вместе с представительницами питерской «Авроры» и столичной команды «МосПолитех».

«Европейский квалификационный этап ЮОИ-2018 для сборных команд девушек не старше 17 лет пройдет с 1 по 4 ноября», - сообщается на сайте клуба.