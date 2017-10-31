31.10.2017 | 19:14

Пензенские спортсмены 2003-2004 года рождения стали победителями V Всероссийского турнира под названием Regbist.ru. Битва за овальный мяч проходила в Казани. В ней приняли участие восемь команд из разных регионов страны.

«В группах мы одолели сборные Татарстана, Санкт-Петербурга и команду Омска. По результатам игры в группах наша команда заняла первое место. Мы встречались с командой Кемеровской области и в финале ее обыграли», - рассказал тренер-преподаватель отделения регби ДЮСШ № 8 Олег Ножкин.

По словам наставника юных пензенских регбистов, мальчишки в Казани полностью отдавались борьбе и показали отличную игру.

«Присутствовал тренер сборной России по юниорам до 18 лет Сорокин Виталий. Он выразил свое мнение по поводу нашей команды. Возможно, на ее базе будет строиться сборная России в дальнейшем», - добавил Олег Ножкин.

В следующем году эти 13-14-летние мальчишки перейдут в пензенский центр спортивной подготовки, где будут готовиться к ближайшей спартакиаде школьников России.