30.10.2017 | 16:53

Домашнюю серию в рамках Высшей хоккейной лиги «Дизель» завершил поражением с минимальным отставанием. Игра против тюменского «Рубина» была в целом равной, но на ход матча повлияли события, произошедшие в середине второго периода: гости сумели использовать две ошибки обороны пензенцев и создать себе солидный задел.

«Люди, которые приходят нам помогать сюда, немножко недопонимают, что здесь играть тоже надо, играть правильно, играть на команду. Вот это грубейшая ошибка, которую мы допустили. В средней зоне один гол пропустили, и это повлияло на результат», - прокомментировал главный тренер ХК «Дизель» Андрей Сидоренко.

В третьем периоде уральцы действовали по счету, дисциплинированно отражая атаки хозяев. И все же желто-синим удалось изменить цифры на табло: цели достиг бросок Андрея Алексеева. Но, несмотря на все усилия, матч «Дизелю» спасти не удалось, он окончился со счетом 1:2.

«Я хочу поблагодарить своих ребят за самоотдачу, за ту самоотверженность, которую они проявили по ходу игры. Победа нам была необходима, чтобы почувствовать уверенность, которая у нас пропала в последних играх», - отметил главный тренер ХК «Рубин» Владислав Хромых.

Вскоре пензенская команда отправится на выезд. Матчи против соперников из Красноярска, Ангарска и Новокузнецка станут серьезным испытанием.