Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|30 окт 2017|18:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+6oC
Завтра | Ливень |
  67.22  |  $  57.87
 

Спорт | Пензенский «Дизель» ожидает выездная серия игр

30.10.2017|16:53
Печать

Домашнюю серию в рамках Высшей хоккейной лиги «Дизель» завершил поражением с минимальным отставанием. Игра против тюменского «Рубина» была в целом равной, но на ход матча повлияли события, произошедшие в середине второго периода: гости сумели использовать две ошибки обороны пензенцев и создать себе солидный задел.

«Люди, которые приходят нам помогать сюда, немножко недопонимают, что здесь играть тоже надо, играть правильно, играть на команду. Вот это грубейшая ошибка, которую мы допустили. В средней зоне один гол пропустили, и это повлияло на результат», - прокомментировал главный тренер ХК «Дизель» Андрей Сидоренко.

В третьем периоде уральцы действовали по счету, дисциплинированно отражая атаки хозяев. И все же желто-синим удалось изменить цифры на табло: цели достиг бросок Андрея Алексеева. Но, несмотря на все усилия, матч «Дизелю» спасти не удалось, он окончился со счетом 1:2.

«Я хочу поблагодарить своих ребят за самоотдачу, за ту самоотверженность, которую они проявили по ходу игры. Победа нам была необходима, чтобы почувствовать уверенность, которая у нас пропала в последних играх», - отметил главный тренер ХК «Рубин» Владислав Хромых.

Вскоре пензенская команда отправится на выезд. Матчи против соперников из Красноярска, Ангарска и Новокузнецка станут серьезным испытанием.

0
0
0
0
 
Гость|30.10.2017 18:35|

надеюсь они будут выезжать на общественном транспорте за свой счёт и на ближайшие дворовые коробки?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!