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Спорт | «Дизелист» из Пензы одержал две победы над «Брянском» на выезде

30.10.2017|09:43
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В минувшие выходные, 28 и 29 октября, пензенский «Дизелист» на выезде одержал две победы над «Брянском» в рамках регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

В первом матче встречи пензенцы разгромили хозяев со счетом 7:2 - отличились Кирилл Кокшин, Никита Пушенко, Михаил Потапов, Дмитрий Киселев, Максим Колмыков, Сергей Сулев, Виталий Люлько.

«За 60 минут игрового времени подопечные Алексея Ваулина нанесли по воротам МХК «Брянск» 50 бросков. 31 раз шайба угодила в створ ворот хозяев площадки», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Во второй схватке переломной получилась концовка матча: до начала третьего периода счет был равным - 1:1. В третьей 20-минутке подопечные Алексея Ваулина забросили сразу две шайбы, и вопрос о победителе был снят.

В настоящее время «Дизелист» после 10 игр по-прежнему находится на второй позиции в турнирной таблице дивизиона «Запад» с 23 очками. Лидер таблицы - ярославский «Локо-Юниор» - после 12 игр имеет в активе 28 очков.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|30.10.2017 10:15|

хотя бы молодёжь не подводит, молодцы

Гость|30.10.2017 10:47|

C учетом этих игр уже 29 очков и первое место. Турнирная таблица обновляется с некоторым опозданием после игр.

Имя: Гость
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