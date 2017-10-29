29.10.2017 | 16:55

В сложных погодных условиях футболисты «Зенита» обыграли соседей по турнирной таблице «Ротор-2». Команда из Волгограда занимает последнее место в зоне «Центр» ПФЛ. Игроки серьезно настраивались на игру в Пензе, но скользкое осеннее поле не позволило созидать ни южанам, ни нашим форвардам.

«Перед игрой ребят настраивали на малосодержательную игру по такому полю - кто перетерпит, чисто мужская борьба», - отметил и. о. главного тренера ФК «Зенит» Владимир Радкевич.

Во втором тайме при равной игре пензенцы сумели забить гол после розыгрыша стандартного положения - серия рикошетов позволила отличиться Кириллу Муромцеву. На последних минутах у Давида Гатикоева был шанс увеличить преимущество, но нападающий не сумел протолкнуть мяч в пустые ворота. Однако счета 1:0 хватило для победы.

«Оценивать игру нужно по конечному результату. Как бы ни играла наша команда, результат превыше всего», - подчеркнул главный тренер ФК «Ротор-2» Дмитрий Петренко.

До зимнего перерыва «Зениту» осталось провести две встречи. 4 ноября команда играет в Калуге, а 11-го числа примет на родном поле соперников из Новомосковска.