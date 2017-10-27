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Спорт | В Пензе стартовал личный турнир по бильярду среди ветеранов

27.10.2017|16:18
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В городе на Суре в личном турнире по бильярду «Золотая лига» выступят участники возрастом от 50 лет и старше. За главный приз соревнований борется 71 человек из 27 регионов страны. Это представители Иркутска, Калининграда, Москвы, Нижнего Новгорода, Воронежа и других городов.

«Два этапа: первый этап у нас - определение «олимпийки», швейцарской системы с выбыванием после второго поражения, и второй этап - это уже «олимпийка», где 32 лучших играют на выбывание», - рассказал главный судья соревнований Игорь Ясинецкий.

Пензенскую область представляют 25 человек, среди них Валерий Радаев. В бильярд он пришел 30 лет назад, самым большим своим достижением считает попадание в число 16 лучших на первенстве России. Однако, по его словам, главное - не победа.

«Я очень доволен, больше даже не результатом, а той атмосферой, которая царит на турнире. Это красиво, интересно, развивает психологическую устойчивость, что очень сильно в жизни помогает, особенно в бизнесе, я сам бизнесмен», - поделился Валерий.

Завершатся соревнования 29 октября. Это лишь первый из 11 этапов турнира. По их окончании будут составлены списки сильнейших спортсменов, которые встретятся в решающей схватке в Анапе в следующем году.

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