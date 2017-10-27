27.10.2017 | 17:39

В педагогическом институте ПГУ в торжественной обстановке подвели итоги очередного футбольного сезона. Представители региональной федерации этого вида спорта отметили, что год выдался непростым, особенно для клуба «Зенит». Одновременно он был насыщен турнирами и чемпионатами, в которых пензенские атлеты смогли добиться высоких достижений.

«Я думаю, самое главное то, что все-таки сохраняется у нас футбол, то, что только в одном «Зените» занимается более 350 детей. Футбол был и остается самым популярным среди мальчишек. У нас нет отбоя от желающих! В секции приходят ребята, занимаются и, главное, получают заряд здоровья», - отметил заместитель президента Федерации футбола Пензенской области Николай Шумилин.

Один из самых высоких результатов показала каменская команда «Дорожник», ставшая обладателем Кубка межрегионального футбольного союза «Приволжье». На праздничной церемонии чествовали самых юных спортсменов - участников областного чемпионата и ветеранов, тренеров - всех, кто внес значимый вклад в развитие популярной игры.

«У нас в этом году прошли впервые соревнования в третьей группе любительской нашей лиги, в которых приняли участие 18 команд из 18 муниципальных образований Пензенской области. То есть футбол развивается, количество команд увеличивается», - подчеркнул первый заместитель министра физкультуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.

Сезон 2018 года обещает быть особенным, поскольку в России пройдет чемпионат мира, а в городе отметят 100-летие пензенского футбола.