26.10.2017 | 18:13

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» открылся V Всероссийский турнир по мини-футболу среди детских команд 2003-2004 года рождения. В течение четырех дней юные спортсмены из разных регионов страны будут бороться за победу.

«Хорошей игры, получить удовольствие от пребывания на Пензенской земле! Мяч круглый, поле ровное - пусть победит сильнейший», - поздравил участников заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.

В турнире примут участие 10 детских спортивных коллективов.

«Две петербургские команды, Йошкар-Ола - «Зеленый ключ», ФК «Мордовия», Моршанск, Каменка, «Зенит» (Пенза), две ДЮСШевские команды. Конечно, ажиотаж большой», - рассказал старший тренер-преподаватель отделения футбола ДЮСШ № 8 Александр Клейменов.

Самые маленькие футболисты открыли соревнования товарищеским матчем. А финалы основного турнира состоятся в ФОКе «Спутник» в воскресенье.