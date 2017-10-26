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Спорт | Следующим соперником «Дизеля» станет курганское «Зауралье»

26.10.2017|13:43
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Хоккеисты «Дизеля» провели очередной матч домашней серии в рамках чемпионата ВХЛ с усть-каменогорским клубом «Торпедо», соперником неуступчивым и агрессивным. Но пензенцы повергли гостей в шок, забросив шайбу в численном меньшинстве на седьмой минуте. Отличился Александр Тарасов.

В начале второго периода Давид Думбадзе, восстановившийся после травмы, открыл счет своим голам в сезоне. Однако еще до перерыва заокеанские легионеры «Торпедо» организовали стремительную контратаку, сократив отрыв до минимума.

В заключительном отрезке дизелисты четко сыграли от обороны и удержали победный результат - 2:1 в пользу пензенской команды.

«Мы играли сегодня на результат. И вроде счет 2:0 был, но грубая ошибка немножко нам игру сломала. Спасибо хоккеистам, что вытерпели и до конца довели матч», - поблагодарил игроков главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко.

«Дизель» в преддверии следующих домашних игр переместился на строчку вверх в турнирной таблице ВХЛ. Очередными его соперниками станут курганское «Зауралье» и тюменский «Рубин».

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