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Спорт | Хоккеисты «Дизеля» обыграли «Торпедо» из Усть-Каменогорска

26.10.2017|09:11
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В среду, 25 октября, пензенский «Дизель» одержал победу над командой «Торпедо» из Усть-Каменогорска в рамках второй домашней серии регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Счет открыли хозяева площадки - в составе сине-желтых отличился Александр Тарасов (1:0). Во втором периоде соперники по разу обменялись шайбами (2:1), и больше счет на табло не менялся.

Главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко отметил, что игра получилась упорная, оба клуба работали на результат.

«Мы очень серьезно готовились к матчу. Нам было важно реабилитироваться после поражения от «Сарыарки». Спасибо хоккеистам, что выполнили установку тренерского штаба. Дотерпели и довели матч до победы в основное время», - высказался наставник.

После этой победы «Дизель» поднялся на одну строчку в турнирной таблице - с 21-го места на 20-е. Теперь в активе пензенской команды 22 очка. «Торпедо» после того же количества встреч занимает 15-ю позицию с 24 очками.

Источник — ПХК «Дизель»
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Гость|26.10.2017 09:23|

голопузы опять бухаю от радости, что их кумиров еще не разогнали, и есть повод запить?

предпоследнее место турнирной таблицы все еще ждет буртасских героев!

Имя: Гость
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