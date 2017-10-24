24.10.2017 | 13:35

Пензенский «Дизель» подписал контракты еще с двумя нападающими из других российских клубов.

«Карьеру в Пензе продолжит обладатель Кубка «Братина» в составе альметьевского «Нефтяника» Данила Макаров 1992 года рождения», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Вторым новобранцем команды стал бывший нападающий красноярского «Сокола» Илья Николаев 1994 года рождения.

В «Дизеле» форварды будут выступать под номерами 94 и 85 соответственно.

Также в состав желто-синих вошел 26-летний нападающий Никита Двуреченский, чемпион мира среди молодежных команд 2011 года.