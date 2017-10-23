23.10.2017 | 19:06

Воспитанники клуба «Эдо» познакомили зрителей с искусством кекусинкай на сцене детской школы искусств. Мероприятие можно назвать отчетным концертом каратистов. Самым юным спортсменам всего 5 лет. В зале собрались родители тех, кто постигает тонкости этого восточного единоборства.

«Все приобретенные навыки, различные техники карате, разбивание предметов, акробатика, работа с холодным оружием. То есть все, что включает не только спортивный аспект, но и как боевое искусство», - рассказал президент спортивного клуба «Эдо» Владимир Сычин.

Каратисты только недавно вернулись с чемпионата Мордовии. У тренеров и их подопечных была всего одна неделя для того, чтобы подготовиться к презентации своей спортшколы, на которую, кстати, пригласили выступить и представителей других видов единоборств, например тхэквондистов.

Сейчас в клубе «Эдо» занимается порядка девятисот человек, у каждого из них были свои причины надеть кимоно.

«Мне это так нравилось! Всегда хотелось кого-нибудь ударить. Женщина тоже должна как-то защищаться, в случае если мужчины не будет рядом», - поделилась каратистка Елизавета Нажметдинова.

Такие массовые спортивные мероприятия клуб «Эдо» проводит регулярно.