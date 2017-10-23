23.10.2017 | 11:12

Пензенская спортсменка Полина Хонина показала высокие результаты на этапе Гран-при по художественной гимнастике в чешском Брно, который проходил с 20 по 23 октября.

Как сообщили в СШОР по гимнастике имени Н. А. Лавровой, пензячка завоевала пять наград из пяти возможных.

В личном многоборье, упражнениях с обручем, мячом и булавами она стала второй, а в упражнении с лентой - третьей.

Полина Хонина представляла Россию на этих соревнованиях вместе с гимнасткой Юлией Бравиковой. Последняя одержала победу во всех пяти дисциплинах.

Следующий этап Гран-при пройдет с 22 по 26 ноября в израильском Эйлате.