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Спорт | Каменский ФК «Дорожник» стал обладателем Кубка России по футболу

23.10.2017|13:07
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Футбольная команда «Дорожник» из города Каменки Пензенской области завоевала Кубок России в зоне «Приволжье».

Как сообщили в пресс-службе регионального минстроя, 21 октября «Дорожник» провел последнюю встречу в рамках этих соревнований, которая закончилась победой пензенской команды.

В воскресенье, 22 октября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил коллектив в личном микроблоге.

«Пензенский ФК «Дорожник» со счетом 2:1 выиграл у димитровградцев и стал обладателем Кубка России по футболу в зоне «Приволжье». Молодцы!» - написал глава региона.

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