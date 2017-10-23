23.10.2017 | 13:07

Футбольная команда «Дорожник» из города Каменки Пензенской области завоевала Кубок России в зоне «Приволжье».

Как сообщили в пресс-службе регионального минстроя, 21 октября «Дорожник» провел последнюю встречу в рамках этих соревнований, которая закончилась победой пензенской команды.

В воскресенье, 22 октября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил коллектив в личном микроблоге.

«Пензенский ФК «Дорожник» со счетом 2:1 выиграл у димитровградцев и стал обладателем Кубка России по футболу в зоне «Приволжье». Молодцы!» - написал глава региона.