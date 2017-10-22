22.10.2017 | 13:59

Стартовал чемпионат Пензенской любительской баскетбольной лиги, и уже в первом туре состоялась игра, которая держала болельщиков в напряжении от начала до самой финальной сирены.

Команды Fly team и All stars действовали с переменным успехом. Зареченские «звезды» лучше провели первую четверть, но соперник к большому перерыву отрыв нивелировал и вышел вперед - 43:41. И все же опыт All stars сказался: сине-желтые были точнее в концовке матча, что принесло им победу со счетом 69:66.

В остальных поединках борьбы не получилось, фавориты уверенно обыграли своих конкурентов. Команда ХЭТ разгромила ПУЭР - 116:32, у студентов госуниверситета не возникло проблем в матче с «Атлантом» - 83:50. Наконец, действующий чемпион «Биокор» легко расправился с молодыми воспитанниками «Союза» - 91:48.

Пока лидеры имеют равные показатели. Однако же со следующего круга начнутся их очные встречи, так что потери в очках и турнирных позициях неизбежны.