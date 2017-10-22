22.10.2017 | 14:31

Традиционный осенний кубок Пензенской области по рукопашному бою собрал во дворце единоборств «Воейков» около 100 сильнейших спортсменов со всего региона.

«Все стараются, чтобы единоборства были смотрибельные. Люди желают больше крови, но это неправильно. В нашем рукопашном бое именно спортивные правила, здесь нет ничего лишнего», - рассказал президент регионального отделения общероссийской Федерации рукопашного боя Борис Щербинин.

Артур Салимов в прошлом году стал чемпионом Приволжского федерального округа. На кубке области боец тоже рассчитывал занять призовое место, но уступил в первом же поединке.

«Так получилось, что соперник оказался чуть-чуть ловчее. Но это спорт: везде есть свои победы и поражения. Конечно, я расстроен, но в следующий раз подтянусь», - признал Артур.

Кстати, в турнире впервые принимали участие и представительницы прекрасного пола. По итогам соревнований будет сформирована команда Пензенской области, которая в декабре выступит на чемпионате и первенстве России в Орле.