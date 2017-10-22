22.10.2017 | 11:21

В составе пензенской хоккейной команды «Дизель» произошли изменения, о которых пресс-служба клуба сообщила в субботу, 21 октября.

Так, руководство ПХК «Дизель» по обоюдному соглашению сторон расторгло трудовые отношения с нападающим Константином Турукиным.

«Изменился и статус Дмитрия Бойчука в пензенском клубе. Экс-форвард хоккейного клуба «Сочи» подписал официальный контракт с хоккейным клубом «Дизель», - сообщили в пресс-службе.

«Сочи» - клуб-партнер «Дизеля» в этом сезоне. Стороны подписали партнерское соглашение, согласно которому коллективы обмениваются игроками для получения практики и набора игровых кондиций.

Кроме того, за желто-синих в этом сезоне будет выступать 26-летний нападающий Никита Двуреченский, чемпион мира среди молодежных команд 2011 года.