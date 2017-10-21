21.10.2017 | 16:39

Воспитанники 20 детских садов сдали нормы ГТО. Пензенская область стала одним из первых регионов, где попробовали подключить к этому спортивному движению столь юных участников.

«Они будут плавать, кидать мяч в цель, у них будет смешанное передвижение, где они вместе со своим руководителем физвоспитания должны либо бежать, либо идти, есть упражнения на гибкость», - уточнил заместитель министра физкультуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.

Инструктору физкультуры Наталье Пронькиной, конечно же, хотелось, чтобы именно ее дети дальше всех прыгнули, быстрее всех пробежали. Но педагог понимала, что главная цель всего мероприятия не в этом.

«Чтобы они поняли, что такое спорт, что такое соревнования и что спорт - это праздник», - подчеркнула Наталья.

Владимир Фомин пришел поболеть за своего младшего братишку. Но тот не дал повода для тревоги: легко отжался 30 раз вместо нормативных 17.

«Я считаю, это крайне важно. Это ему большой толчок в будущем. У него будет хорошо развита самооценка, и он будет считать себя как минимум не хуже других», - подчеркнул Владимир.

Вне зависимости от результатов все дети получат призы. А через год они пойдут в школу, где их будет ждать уже следующая ступень по сдаче норм ГТО.