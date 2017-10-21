21.10.2017 | 16:02

Во дворце спорта «Буртасы» стартовал первый тур континентального чемпионата по настольному теннису. В соревнованиях принимают участие 11 мужских команд Суперлиги и 8 женских сборных, выступающих в Высшей лиге, среди них 10 пензенцев. За победу борются не только российские теннисисты, но и представители Казахстана. Тимур Кельбуганов из Алма-Аты раньше часто выступал на подобных турнирах.

«Потом наши путешествия сюда ограничились. Мы перешли в более взрослую лигу и перестали ездить к вам. В Пензе я впервые, интересно узнать, что за город, что за люди. Многих ребят я знаю еще с десятилетнего возраста», - рассказал Тимур.

«Все сюда едут с удовольствием: тепло, светло, кормят, поят. Мы привлекаем болельщиков», - уточнил главный судья соревнований Александр Талышев.

Первый тур континентального чемпионата по настольному теннису завершится 22 октября. Второй ориентировочно пройдет в декабре в Казани.