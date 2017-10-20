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Спорт | Пензенский «Дизелист» обыграл команду из Белгорода по буллитам

20.10.2017|16:59
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Домашняя серия молодежной команды «Дизелист» против соперников из Белгорода получилась очень тяжелой. После неожиданного поражения в первом матче со счетом 1:4 пензенские хоккеисты серьезно настраивались на повторный поединок.

Начали активно: уже на четвертой минуте открыли счет, отличился Никита Пушенко. Но вновь, как и днем ранее, не сумели развить успех, хотя моментов для взятия ворот создали множество. Как часто бывает в таких случаях, на последних минутах фортуна отвернулась от желто-синей дружины.

Гости, заменив вратаря на шестого полевого игрока, за 12 секунд до сирены сумели сравнять счет - 1:1. Овертайм результата не дал, и победитель выявлялся в серии послематчевых буллитов. Она получилась затяжной благодаря блестящим действиям голкиперов: пензенца Максима Борисова и белгородца Кирилла Кучера.

Однако хозяевам льда удалось обойти соперников. Кирилл Кокшин реализовал свою попытку и принес «Дизелисту» нелегкую победу.

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