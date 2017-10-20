20.10.2017 | 16:59

Домашняя серия молодежной команды «Дизелист» против соперников из Белгорода получилась очень тяжелой. После неожиданного поражения в первом матче со счетом 1:4 пензенские хоккеисты серьезно настраивались на повторный поединок.

Начали активно: уже на четвертой минуте открыли счет, отличился Никита Пушенко. Но вновь, как и днем ранее, не сумели развить успех, хотя моментов для взятия ворот создали множество. Как часто бывает в таких случаях, на последних минутах фортуна отвернулась от желто-синей дружины.

Гости, заменив вратаря на шестого полевого игрока, за 12 секунд до сирены сумели сравнять счет - 1:1. Овертайм результата не дал, и победитель выявлялся в серии послематчевых буллитов. Она получилась затяжной благодаря блестящим действиям голкиперов: пензенца Максима Борисова и белгородца Кирилла Кучера.

Однако хозяевам льда удалось обойти соперников. Кирилл Кокшин реализовал свою попытку и принес «Дизелисту» нелегкую победу.