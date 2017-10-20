Николай Владимиров покинул расположение ХК «Дизель». Отношения с центральным нападающим прекращены по обоюдному соглашению сторон, сообщили в пресс-службе клуба.
«В этом сезоне Николай Владимиров провел в составе пензенского «Дизеля» девять официальных матчей, но так и не смог отличиться заброшенной шайбой или голевой передачей», - пояснили в «Дизеле».
Информация о том, что с Николаем Владимировым подписан новый контракт, появилась 5 сентября. Предыдущий сезон нападающий начинал в подмосковном «Динамо», а завершил в пензенском «Дизеле».
Контракт с ним был подписан на сезон.
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