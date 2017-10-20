20.10.2017 | 18:20

Баскетболистки «Юности» продолжают лидировать в чемпионате российской Суперлиги. В очередной домашней серии пензенская команда дважды уверенно обыграла дубль ногинского «Спартака».

Однако в первой встрече до перерыва у пензячек возникли проблемы с результативностью, и гостьи вышли вперед - 30:25. Но в третьей четверти «Юность» деморализовала соперниц, совершив фантастический рывок в 19 очков подряд. После этого исход поединка был предрешен: сурская дружина выиграла 65:48.

«Тренер нашел правильные слова в перерыве, девочки немного успокоились. И я очень рада, что мы собрались. Мы доказали, мы смогли!» - поделилась впечатлениями защитница пензенского клуба Елена Мельникова.

В повторной встрече хозяйки собственных ошибок не повторили, сразу включили максимальные обороты и к большому перерыву заработали преимущество в 18 очков - 45:27. Довести матч до победы было делом техники, которой «Юность», безусловно, обладает. Итог - 78:53 в пользу пензенской команды.

«Важно поддерживать дух в команде, что у нас есть. Секретов всех я раскрывать не буду. Дальше только лучше и больше», - заключила спортсменка.

После четырех домашних поединков красно-белые идут во главе таблицы с 100%-ным результатом. Кроме пензячек, в чемпионате осталась лишь одна команда, не терявшая очков, - оренбургская «Надежда-2».