19.10.2017 | 15:53

Семь пензенских атлетов завоевали путевки в финал российского первенства по спортивной гимнастике на окружных состязаниях.

Команда юношей, в составе которой выступали Иван Шкуров, Артем Царев, Исмаил Гульмаяров, Егор Лаврин, Джабраил Селимов и Иван Мацуненко, завоевала серебряные медали в общем зачете, немного уступив сборной Татарстана. Бронзовые награды достались представителям Самарской области.

В личных выступлениях по программе I разряда наши ребята трижды стали чемпионами и трижды всходили на пьедестал почета как призеры. Среди спортсменов II разряда отличились Артем Царев (на его счету сразу пять медалей) и Исмаил Гульмаяров, выигравший серебро.

Среди девушек-перворазрядниц Ангелина Косынкина дважды стала третьей - в опорном прыжке и вольных упражнениях.

Победители и призеры будут защищать честь нашего региона на первенстве страны, которое пройдет в Пензе в ноябре.