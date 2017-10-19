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Спорт | Пензенский «Дизелист» потерпел поражение после семи побед

19.10.2017|09:11
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В среду, 18 октября, пензенский «Дизелист» после семи победных матчей дома потерпел поражение от команды «Белгород» в рамках регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

По ходу встречи подопечные Алексея Ваулина усилиями Михаила Потапова сумели забросить в ворота соперника только одну шайбу, тогда как белгородцы огорчили пензенского голкипера Максима Борисова четырежды. Итоговый счет матча - 4:1 в пользу гостей.

В этой игре дизелистам не удалось заработать ни одного очка. После девяти матчей они по-прежнему находятся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата НМХЛ (21 очко).

В активе МХК «Белгород» после семи игр 19 очков. В четверг, 19 октября, противники снова скрестят клюшки на льду «Дизель-Арены».

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|19.10.2017 09:34|

Ожидаемо

Гость|19.10.2017 09:44|

Как обычно Зиц команда

Имя: Гость
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