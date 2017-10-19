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Спорт | Пензенская «Лагуна-УОР» поборется за Кубок России по мини-футболу

19.10.2017|17:40
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Пензенская «Лагуна-УОР» отправилась в Орел, на игры первого этапа Кубка России по мини-футболу среди женских команд. Сурские спортсменки начнут состязания игрой с местным клубом, а затем встретятся со столичным «МосПолитехом». Всего в конференции «Запад» за выход в финал поборются пять команд.

«Наша группа очень тяжелая, потому что здесь сложившиеся команды, которые давно играют в мини-футбол, давно друг друга знают. На первый план выходит тот, кто на данный момент времени лучше готов. Я считаю, что у нашей команды все шансы есть. Думаю, что мы готовы и мы будем стараться выйти из этой «группы смерти» в дальнейшую стадию», - оценил возможности пензенской команды ее главный тренер Юрий Новиков.

На первом этапе представители команд конференций «Запад» и «Восток» сыграют между собой групповой турнир в один круг, после чего два сильнейших коллектива продолжат борьбу в рамках финала четырех. В восточной зоне участвует шесть команд, они начнут игры в начале ноября в Екатеринбурге.

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