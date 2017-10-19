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Спорт | «Дизелист» уступил «Белгороду» со счетом 1:4

19.10.2017|15:43
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Поражение «Дизелиста» в матче против клуба «Белгород» прервало беспроигрышную серию из семи побед подряд.

Правда, начало домашней встречи пензенского клуба было обнадеживающим: уже на второй минуте матча Михаил Потапов загнал шайбу в ворота гостей. Все оставшееся время первого периода хозяева площадки выглядели предпочтительней. «Дизелист» превосходил белгородцев и в скорости, и в точности передач. Однако забросить хотя бы еще одну шайбу в стартовой двадцатиминутке у пензенских хоккеистов не получилось.

А после перерыва у хозяев что-то пошло не так: желто-синие стали больше нарушать, чем и воспользовались их соперники. Играя в большинстве, белгородцы дважды сумели поразить ворота Максима Борисова - 1:2.

В заключительном отрезке встречи пензенцы попытались сравнять счет, но за 10 минут до финальной вновь пропустили шайбу от гостей - 1:3. За две минуты до конца матча тренер команды Алексей Ваулин заменил голкипера на шестого полевого игрока, но это не помогло переломить ход встречи. Более того, «Дизелист» пропустил четвертую шайбу в пустые ворота.

Итогом встречи стало поражение пензенского клуба со счетом 1:4. Тем не менее «Дизелист» остается на второй строчке турнирной таблицы Национальной молодежной хоккейной лиги.

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