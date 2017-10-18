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Спорт | Заречный принял первый тур всероссийских соревнований по баскетболу

18.10.2017|17:25
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Баскетболисты команды «Союз-СДЮСШОР» провели первый тур чемпионата российской детско-юношеской лиги на родном паркете.

Соперниками бело-зеленой дружины стали команды из Москвы, Самары, Вологды, Барнаула и Ревды. На площадке выделялся коллектив, представляющий столичную баскетбольную ассоциацию. Многие игроки МБА входят в молодежную сборную страны, поэтому проблем в играх с менее опытными конкурентами у них не возникло - москвичи побеждали их с разницей в 30-40 очков. Союзовцы также не смогли оказать сопротивления лидеру, уступив 40:99. С меньшим отставанием хозяева проиграли самарчанам и вологодцам и одержали единственную победу в матче с молодежкой ревдинского «Темп-СУМЗа».

Удачные действия в заключительной четверти позволили зареченским игрокам одолеть соперника со счетом 81:70. Второй тур чемпионата российской ДЮБЛ пройдет в середине ноября, и есть большая вероятность, что он вновь состоится в закрытом городе.

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