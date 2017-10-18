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Спорт | Пензенский «Дизель» одержал победу над нижнетагильским «Спутником»

18.10.2017|09:29
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Во вторник, 17 октября, пензенский «Дизель» завершил выездную серию в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги победой над нижнетагильским «Спутником».

Дизелисты усилиями Антона Капотова открыли счет в середине первого периода, но соперники быстро ликвидировали отставание и в начале второй 20-минутки даже вышли вперед - 2:1.

Однако это был последний раз, когда им удалось огорчить пензенского голкипера Олега Назарова, тогда как желто-синие смогли зажечь красный свет за воротами противника еще дважды. Итоговый счет - 3:2 в пользу «Дизеля».

Главный тренер ХК «Дизель» Андрей Сидоренко, комментируя выступление подопечных, отметил, что эту выездную серию можно записать в актив.

«Допускали очень много ошибок, ненужных, неоправданных. Спасибо ребятам, что собрались, и мы вытянули этот матч. Конечно, он был для нас непростой. Мы прекрасно понимали, что прошла смена тренеров, после этого всегда в командах происходит психологический подъем. Хорошо, что взяли три очка. Но качество оставляет желать лучшего», - заявил он.

В настоящее время после 14 игр «Дизель» находится на 19-й строчке турнирной таблицы с 19 очками.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|18.10.2017 09:44|

Молодцы! Недоброжелатели лесом!

Гость|18.10.2017 09:49|

Гость писал(a):

Недоброжелатели лесом!
а доброжелатели в кабак - бухать от радости.

19 место в таблице случайно победило 27е место.

Это же пипец какое достижение!!!

Причем с минимальным счетом и огромным количеством косяком. Ох, молодцы!

Имя: Гость
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