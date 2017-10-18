18.10.2017 | 09:29

Во вторник, 17 октября, пензенский «Дизель» завершил выездную серию в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги победой над нижнетагильским «Спутником».

Дизелисты усилиями Антона Капотова открыли счет в середине первого периода, но соперники быстро ликвидировали отставание и в начале второй 20-минутки даже вышли вперед - 2:1.

Однако это был последний раз, когда им удалось огорчить пензенского голкипера Олега Назарова, тогда как желто-синие смогли зажечь красный свет за воротами противника еще дважды. Итоговый счет - 3:2 в пользу «Дизеля».

Главный тренер ХК «Дизель» Андрей Сидоренко, комментируя выступление подопечных, отметил, что эту выездную серию можно записать в актив.

«Допускали очень много ошибок, ненужных, неоправданных. Спасибо ребятам, что собрались, и мы вытянули этот матч. Конечно, он был для нас непростой. Мы прекрасно понимали, что прошла смена тренеров, после этого всегда в командах происходит психологический подъем. Хорошо, что взяли три очка. Но качество оставляет желать лучшего», - заявил он.

В настоящее время после 14 игр «Дизель» находится на 19-й строчке турнирной таблицы с 19 очками.