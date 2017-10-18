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Спорт | «Дизель» победно завершил серию игр ВХЛ

18.10.2017|14:05
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«Дизель» поставил победную точку в выездной серии матчей Высшей хоккейной лиги.

В Нижнем Тагиле подопечные Андрея Сидоренко встречались с местным «Спутником», который на эту игру выводил бывший наставник пензенского клуба Сергей Лопушанский.

Сурским спортсменам удалось открыть счет на 11-й минуте, однако хозяева площадки быстро смогли восстановить равенство, отправив ответную шайбу в ворота желто-синих. Первый период завершился с результатом 1:1, а в самом начале второго нижнетагильцы вышли вперед после острой контратаки. Пензенцы бросились наверстывать упущенное и добились результата: цели достиг точный бросок Андрея Алексеева.

Исход матча был решен в завершающей двадцатиминутке, когда единственную, но очень важную шайбу в ворота «Спутника» забросил Александр Тарасов, реализовав преимущество в большинстве. Отыграться местному клубу уже не удалось, и Нижний Тагил по-прежнему остается аутсайдером турнирной таблицы, а пензенцы поднимаются сразу на три строчки вверх и занимают 18-ю позицию.

23 октября «Дизель» на своей площадке примет «Сарыарку».

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