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Спорт | Стартовало окружное первенство по спортивной гимнастике

17.10.2017|13:25
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В пензенском дворце спорта «Буртасы» стартовало первенство Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике. Честь региона защищают 15 человек.

По итогам первого дня окружных состязаний пензенские юноши идут на втором месте и совсем немного уступают представителям Республики Татарстан. На третьем - атлеты из Самарской области. В группе девочек лидирующую позицию пока занимает команда Башкортостана, а воспитанницы местной гимнастической школы на шестой позиции.

«Пенза выступает полным составом. Задачи у нас, как всегда, минимум бороться за призовую тройку как в командном первенстве, как в многоборье, так и в отдельных видах», - прокомментировал планы на выступление воспитанников президент Федерации гимнастики Пензенской области Валерий Старкин.

Победители в командном первенстве и личном многоборье будут определяться по сумме выступлений за два дня. Эти окружные состязания очень важны для ребят младшего возраста. Лучшие гимнасты получат путевки на первенство России, которое состоится тоже в Пензе в ноябре.

Завершится окружное первенство 18 октября.

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