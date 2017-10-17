17.10.2017 | 13:25

В пензенском дворце спорта «Буртасы» стартовало первенство Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике. Честь региона защищают 15 человек.

По итогам первого дня окружных состязаний пензенские юноши идут на втором месте и совсем немного уступают представителям Республики Татарстан. На третьем - атлеты из Самарской области. В группе девочек лидирующую позицию пока занимает команда Башкортостана, а воспитанницы местной гимнастической школы на шестой позиции.

«Пенза выступает полным составом. Задачи у нас, как всегда, минимум бороться за призовую тройку как в командном первенстве, как в многоборье, так и в отдельных видах», - прокомментировал планы на выступление воспитанников президент Федерации гимнастики Пензенской области Валерий Старкин.

Победители в командном первенстве и личном многоборье будут определяться по сумме выступлений за два дня. Эти окружные состязания очень важны для ребят младшего возраста. Лучшие гимнасты получат путевки на первенство России, которое состоится тоже в Пензе в ноябре.

Завершится окружное первенство 18 октября.