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Спорт | В Пензе прошел открытый чемпионат по бодибилдингу

16.10.2017|12:09
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В городском Центре культуры и досуга прошел Открытый чемпионат Пензенской области по бодибилдингу версии федерации IFBB. В соревновании приняли участие более 40 атлетов из Москвы, Саратова, Самары, Саранска и других регионов.

Победителей и призеров выявляли в трех категориях: пляжный фитнес, бодибилдинг и фитнес-бикини. Прежде чем выставить свою фигуру напоказ, каждый из участников проделал огромную работу и провел сотни часов в спортивном зале.

«Очень трудная подготовка, особенно последний месяц. Урезаем все. Сейчас и не пьем, то есть сухо во рту. Хочется пить, но мы терпим - все ради того, чтобы выступить и показать себя на сцене в достойном виде», - рассказали участницы соревнований Оксана и Жанна Майоровы.

Лучшие атлеты отправятся на чемпионат России, который состоится в конце октября в Астрахани.

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