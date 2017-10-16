16.10.2017 | 09:12

В воскресенье, 15 октября, пензенский «Дизель» одержал крупную победу в Челябинске, обыграв местный «Челмет» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

«Уже на второй минуте Илья Громов набросил от синей линии, шайба, не коснувшись игроков, юркнула в сетку - 0:1. Спустя несколько атак «Дизель» вновь отличился и сделал это красиво. Партнеры разыграли шайбу, в результате чего Дмитрию Бойчуку оставалось лишь замкнуть передачу по пустым воротам - 0:2», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

По ходу матча подопечные Андрея Сидоренко огорчили вратаря соперников еще несколько раз - сначала это удалось сделать Андрею Алексееву (0:3), затем Никите Иванову (0:4) и Дмитрию Бойчуку (0:5).

«Ложку меда в этой встрече привнес Артем Мелихов, наказав вратаря за ошибку - 1:5. Важно, что этот гол случился в тот момент, когда «Челмет» играл в меньшинстве. На этом, к сожалению, команда из Пензы не остановилась и прямо перед сиреной забросила еще одну шайбу. Точку в матче поставил Александр Тарасов - 1:6», - уточнили в клубе.

После этой победы пензенский «Дизель» переместился на 19-ю строчку турнирной таблицы с 16 очками.