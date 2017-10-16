16.10.2017 | 10:39

Пензенские дзюдоисты отличились в Ульяновске на открытом турнире среди юношей 2004-2006 года рождения.

Соревнования были посвящены памяти оперуполномоченного спецотряда быстрого реагирования УВД по Ульяновской области Эльвира Якупова и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.

Спортсмены из Приволжского федерального округа выступали в десяти весовых категориях: до 34 кг, до 38 кг, до 42 кг, до 46 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 66 кг, до 73 кг, свыше 73 кг.

«Никита Горбатов и Денис Кулагин заняли первые места, что позволило пензенцам занять верхнюю ступень пьедестала. Помимо золотой медали, Никита Горбатов привез в Пензу специальный приз «За лучшую технику», - сообщил президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.