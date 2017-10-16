16.10.2017 | 10:09

Пензенская «Юность» удачно провела стартовые игры чемпионата России по баскетболу среди женских команд Второй Суперлиги, дважды победив ивановское «Динамо-2». Игры прошли 14 и 15 октября.

Как сообщили в пресс-службе БК «Юность», первый матч завершился со счетом 90:60, второй - 83:43. Отличились Дарья Польникова, Екатерина Петяева, Александра Плясова, Арина Глазачева, Елена Мельникова.

Продемонстрировав высокие результаты, подопечные Дмитрия Нестеровского вошли в число лидеров чемпионата.

«Следующие игры наша команда проведет в Пензе 18 и 19 октября со «Спартаком-2» из Ногинска. Начало в 17:00», - уточнили в пресс-службе.