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Спорт | Пензенская «Юность» дважды обыграла ивановское «Динамо-2»

16.10.2017|10:09
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Пензенская «Юность» удачно провела стартовые игры чемпионата России по баскетболу среди женских команд Второй Суперлиги, дважды победив ивановское «Динамо-2». Игры прошли 14 и 15 октября.

Как сообщили в пресс-службе БК «Юность», первый матч завершился со счетом 90:60, второй - 83:43. Отличились Дарья Польникова, Екатерина Петяева, Александра Плясова, Арина Глазачева, Елена Мельникова.

Продемонстрировав высокие результаты, подопечные Дмитрия Нестеровского вошли в число лидеров чемпионата.

«Следующие игры наша команда проведет в Пензе 18 и 19 октября со «Спартаком-2» из Ногинска. Начало в 17:00», - уточнили в пресс-службе.

Источник — Фото БК «Юность»
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