15.10.2017 | 16:58

Футболисты «Зенита» так и не смогли обыграть лидера.

Первая половина матча против липецкого «Металлурга» прошла в атакующем стиле. И в итоге соперники настреляли за тайм пять мячей.

Пензенцы к 12-й минуте вели в счете - 2:0, но это никак не гарантировало команде спокойную жизнь.

Липчане постоянно сокращали разницу, и то, что сине-бело-зеленые ушли на перерыв в роли лидеров со счетом 3:2, сказалось на дальнейшем ходе событий.

Красно-черные большими силами шли вперед, но защитники «Зенита» отбивали атаки гостей. Поединок уже приближался к завершению, когда металлурги провел результативную атаку.

Использовав ошибку в центре обороны хозяев, липчане спасли игру - 3:3. В оставшееся время команды пытались контратаковать, но времени на вразумительные действия им не хватило.

Ничейный результат не позволил пензенской дружине улучшить турнирное положение. Следующий матч бело-сине-зеленые проведут в Москве против клуба «Строгино».