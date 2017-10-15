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Спорт | В Пензе «Зенит» сыграл вничью с липецким «Металлургом»

15.10.2017|14:24
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В субботу, 14 октября, на стадионе «Первомайский» пензенский «Зенит» встретился с липецким «Металлургом» в рамках первенства России по футболу среди команд - клубов ПФЛ (группа «Центр»).

«Матч начался бурными атаками липецких футболистов. Вероятно, они хорошо изучили «Зенит», который много пропускает в дебюте. Уже на первой минуте гости имели два отличных момента для взятия ворот, но не реализовали их. А на третьей минуте Герман Онугха, получив передачу на ход, в силовой манере оттер защитника, протащил мяч по флангу, срезал угол и послал мяч в сетку мимо голкипера Ивана Скрипника. «Зенит» повел 1:0», - сообщается на сайте футбольного клуба.

Через десять минут Давид Гатикоев забил второй гол в ворота гостей. Но те продолжили атаковать и на 22-й минуте также добились успеха.

На 35-й минуте Герман Онугха оформил дубль - 3:1. Однако надолго сохранить преимущество «Зениту» не удалось. Через четыре минуты защитники допустили грубую ошибку, и Руслан Ахвледиани воспользовался моментом.

Во второй тайме обе команды играли осторожнее. «Казалось, что победа «Зенита» близка, но уже в добавленное время снова отличился Ахвледиани. 3:3 – итог матча. Обидно упускать победу на последней минуте, но и ничью с одним из лидеров можно записать в актив нашей команды», - сообщается на сайте клуба.

Следующую встречу - с командой «Строгино» - «Зенит» проведет в Москве 22 октября. 28-го он примет в Пензе «Ротор-2».

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Гость|15.10.2017 15:12|

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Гость|15.10.2017 15:14|

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