14.10.2017 | 17:05

Воспитанники детской юношеской спортивной школы № 8 вернулись из Казани с бронзовой наградой. В финальных соревнованиях первенства России по футболу зоны «Поволжье» среди юношей 2003 года рождения приняли участие восемь команд.

«Ставилась задача выйти из группы, первые игры - самые важные. Ребята задачу выполнили: обыграли ижевский «Зенит» (1:0) и команду из Нижнего Новгорода (2:1)», - похвалил ребят старший тренер команды ДЮСШ № 8 г. Пензы Александр Клейменов.

Самым сильным соперником на турнире, по мнению игроков, был самарский клуб «Крылья Советов», который и стал победителем. Серебряная медаль досталась казанскому «Рубину».

«Я считаю, что мы выступили очень хорошо. Команды были сильные, но мы показали хороший футбол», - заявил игрок команды Сергей Кудрявцев.

Впереди у спортсменов новые состязания, поэтому сразу после возвращения из столицы Татарстана ребята приступили к тренировкам.