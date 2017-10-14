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Спорт | Пензенский «Дизель» в Орске уступил «Южному Уралу» - 0:2

14.10.2017|10:03
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В пятницу, 13 октября, пензенский «Дизель» в Орске уступил «Южному Уралу» в рамках выездной серии регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Соперникам удалось дважды огорчить вратаря пензенцев Олега Назарова. Обе шайбы так и остались безответными. Итоговый счет - 2:0 в пользу хозяев площадки.

Главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко отметил, что игра в меньшинстве команде удалась, а вот игра в большинстве - нет. По его мнению, появлялись хорошие моменты, когда можно было забить и сравнять счет, но реализация подвела.

«Мы наступаем на одни и те же грабли, пропускаем необязательные голы, а потом начинаем догонять. У команды есть характер. Нам нужно зацепиться за серию побед», - подчеркнул наставник.

Также он пояснил, что перед стартом сезона готовилась одна команда, а в итоге играет другая, и сейчас между хоккеистами идет притирка.

«Без борьбы мы нигде не проигрываем. Не хватило свежести в третьем периоде», - заключил Андрей Сидоренко.

В настоящее время «Дизель» после 12 игр располагается на 22-й позиции в турнирной таблице чемпионата с 13 очками.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|14.10.2017 10:21|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Гость|14.10.2017 10:23|

Вот эт другое дело , Дизель вошёл в своё русло . Это нормально .

РАЗОГНАТЬ !!!

Гость|14.10.2017 10:25|

https://youtu.be/qfufOFTj8LQ

Гость|14.10.2017 10:27|

Отправить на вечный субботник на советскую (соборную) площадь, может там от них будет польза, а играть не умеют и не хотят.

Имя: Гость
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