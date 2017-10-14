14.10.2017 | 10:03

В пятницу, 13 октября, пензенский «Дизель» в Орске уступил «Южному Уралу» в рамках выездной серии регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Соперникам удалось дважды огорчить вратаря пензенцев Олега Назарова. Обе шайбы так и остались безответными. Итоговый счет - 2:0 в пользу хозяев площадки.

Главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко отметил, что игра в меньшинстве команде удалась, а вот игра в большинстве - нет. По его мнению, появлялись хорошие моменты, когда можно было забить и сравнять счет, но реализация подвела.

«Мы наступаем на одни и те же грабли, пропускаем необязательные голы, а потом начинаем догонять. У команды есть характер. Нам нужно зацепиться за серию побед», - подчеркнул наставник.

Также он пояснил, что перед стартом сезона готовилась одна команда, а в итоге играет другая, и сейчас между хоккеистами идет притирка.

«Без борьбы мы нигде не проигрываем. Не хватило свежести в третьем периоде», - заключил Андрей Сидоренко.

В настоящее время «Дизель» после 12 игр располагается на 22-й позиции в турнирной таблице чемпионата с 13 очками.