14.10.2017 | 16:19

Попытка взятия ворот пензенской дружины на второй минуте встречи «Дизелиста» с «Россошью» обернулась для гостей быстрой и неожиданной контратакой.

Перед началом игры «Дизелист» находился на второй строчке дивизиона «Запад», «Россошь» - на седьмой. Перевес сил чувствовался и во время встречи.

Противники пензенской команды отчаянно пытались сравнять счет. В итоге за нарушение (задержку руками) хоккеист приезжей сборной был отправлен на скамейку штрафников.

Но численное превосходство пензенцы не смогли использовать для результативного нападения. Чуть позже «Россошь» вновь играла в меньшинстве: игрока удалили на две минуты за задержку клюшкой. Но воспользоваться преимуществом и забить «Дизелист» опять не смог.

Вторая шайба влетела в ворота противников пензенских спортсменов позже, когда команда «Россошь» играла в полном составе.

Во втором периоде пензенцы пропустили, зато в третьем смогли забросить еще одну шайбу. Итог встречи - 3:1.