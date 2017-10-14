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Спорт | «Дизелист» обыграл соперников из «Россоши» со счетом 3:1

14.10.2017|16:19
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Попытка взятия ворот пензенской дружины на второй минуте встречи «Дизелиста» с «Россошью» обернулась для гостей быстрой и неожиданной контратакой.

Перед началом игры «Дизелист» находился на второй строчке дивизиона «Запад», «Россошь» - на седьмой. Перевес сил чувствовался и во время встречи.

Противники пензенской команды отчаянно пытались сравнять счет. В итоге за нарушение (задержку руками) хоккеист приезжей сборной был отправлен на скамейку штрафников.

Но численное превосходство пензенцы не смогли использовать для результативного нападения. Чуть позже «Россошь» вновь играла в меньшинстве: игрока удалили на две минуты за задержку клюшкой. Но воспользоваться преимуществом и забить «Дизелист» опять не смог.

Вторая шайба влетела в ворота противников пензенских спортсменов позже, когда команда «Россошь» играла в полном составе.

Во втором периоде пензенцы пропустили, зато в третьем смогли забросить еще одну шайбу. Итог встречи - 3:1.

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